Eflin belediye desteğiyle yürüyecek

GAZİANTEP'TE
bedensel ve zihinsel engelli olan kızlarının iyileşmesi için sosyal medyadan yardım isteyen aileye Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. Belediye Başkanı Fatma Şahin, 3 yaşındaki Fatma Eflin Işıklı'nın iyileşmesi için yapılacak ameliyatların ücretinin belediye tarafından karşılanacağını söyledi. Daha önce bir çocuklarını Hidrosefali hastalığı nedeniyle kaybeden anne Tuğba ve baba Musa Işıklı, 2 çocuklarından küçük olan Fatma Eflin'de yürüme bozukluğu olduğunu fark etti. Tedavi için gittikleri hastanede Fatma Eflin'in yapılacak ameliyatlarla düzeleceği fakat ameliyatın ücretli olduğunu öğrenen aile sosyal medya aracığıyla hayırseverlerden yardım istedi. Baba Musa Işıklı'nın aldığı asgari ücretle geçimlerini sağlamaya çalışan Işıklı ailesini Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin sahip çıkarak tedavinin yapılması için çalışmalara başladı.