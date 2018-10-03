Ela Nur’un ailesi SABAH Güney’e konuştu Ela Nur’un ölümüne neden olan Suriye uyruklu sürücünün “Ben taş zannettim. Yoluma devam” ifadesi küçük kızın ailesini ikinci kez yıktı

ADANA'DA sokakta oynayan 2 yaşındaki Ela Nur Tarhan'a aracıyla çarpıp ölümüne neden olan Suriye uyruklu Amır Harba'nın, "Taş zannettiğim için durmadım" ifadesi küçük kızın ailesini ikinci bir acı yaşattı. Kızını yaralı bulduğu sokağa giden baba Çetin Tarhan (30), o acı anı tekrar yaşadı. Kızını kucağına alıp hastaneye nasıl götürdüğünü anlatan acılı baba, "İnsan taşa çarpsa bile döner bakar. Eğer kızımı alıp hastaneye götürmüş olsaydı belki de şu an hayatta olacaktı. Hiç mi vicdan yoktu sende. Evimizi başımıza yıktın" dedi. Olay 15 gün önce Yüreğir İlçesi Çamlıbel Mahallesi'nde yaşandı.. Sokakta oyun oynayan Ela Nur'un ailesi kızlarını yolda kanlar içinde buldu. Aile kızlarını otomobiline bindirip özel hastaneye götürdü. Ancak Ela Nur kurtarılamadı. polisi küçük kızın ölümüne neden olan aracı bulmak için harekete geçti. 100 güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen ekipler sonunda 31 MA 3211 plakalı kamyonetin kıza çarptığını tespit etti. Polis zanlının Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde olduğunu belirledi. Suriye uyruklu Amır Harba ile yanındaki Abdülmelik El Cevher yakalandı. Mahkemeye çıkarılan ve tutuklanan Amır Harba'nın ifadesinde, "Kamyonetle bir taşın üzerinden geçtim gibi oldu. Ben taş zannettim yoluma devam ettim" şeklinde ifade vermesi küçük kızın ailesinin tepkisine neden oldu. Ela Nur'u kaybetmenin acısını yaşayan baba Çetin ile anne Fatma'nın iki gözü iki çeşme. Kızının yaşamını yitirdiği sokağa gelen ve o acı anı tekrar yaşayan Çetin Tarhan, "Hiç mi vicdan yoktu? Kaza her insanın başına gelebilir. Bir de utanmadan taş zannettiğini söylüyor. İnsan bir şeyin üstünden geçtiği zaman durup bakar. Ciğerimizi yaktı. Evimizi başımıza yıktı" dedi. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU sokakta oynayan2 yaşındaki ElaNur Tarhan'a aracıylaçarpıp ölümüneneden olanSuriye uyruklu AmırHarba'nın, "Taş zannettiğimiçin durmadım"ifadesi küçükkızın ailesini ikincibir acı yaşattı. Kızınıyaralı bulduğu sokağagiden baba ÇetinTarhan (30), o acıanı tekrar yaşadı. Kızını kucağınaalıp hastaneye nasıl götürdüğünüanlatan acılı baba, "İnsantaşa çarpsa bile döner bakar.Eğer kızımı alıp hastaneye götürmüşolsaydı belki de şu an hayattaolacaktı. Hiç mi vicdan yoktusende. Evimizi başımıza yıktın"dedi. Olay 15 gün önce Yüreğirİlçesi Çamlıbel Mahallesi'ndeyaşandı.. Sokakta oyun oynayanEla Nur'un ailesi kızlarınıyolda kanlar içinde buldu.Aile kızlarını otomobilinebindirip özel hastaneyegötürdü. AncakEla Nur kurtarılamadı. Adana polisiküçük kızın ölümüneneden olan aracıbulmak için hareketegeçti. 100 güvenlikkamerası kayıtlarınıizleyen ekipler sonunda 31MA 3211 plakalı kamyonetin kızaçarptığını tespit etti. Polis zanlınınHatay'ın Reyhanlı ilçesindeolduğunu belirledi. Suriyeuyruklu Amır Harba ileyanındaki Abdülmelik ElCevher yakalandı.Mahkemeye çıkarılanve tutuklanan AmırHarba'nın ifadesinde,"Kamyonetle bir taşın üzerindengeçtim gibi oldu.Ben taş zannettim yolumadevam ettim" şeklindeifade vermesi küçük kızınailesinin tepkisine nedenoldu. Ela Nur'u kaybetmeninacısını yaşayanbaba Çetin ile anneFatma'nın iki gözü ikiçeşme. Kızının yaşamınıyitirdiği sokağagelen ve o acı anıtekrar yaşayan ÇetinTarhan, "Hiç mi vicdanyoktu? Kaza herinsanın başına gelebilir.Bir de utanmadantaş zannettiğini söylüyor. İnsanbir şeyin üstünden geçtiği zamandurup bakar. Ciğerimizi yaktı.Evimizi başımıza yıktı" dedi.