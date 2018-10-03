Ela Nur’un ailesi SABAH Güney’e konuştu

ADANA'DA
sokakta oynayan
2 yaşındaki Ela
Nur Tarhan'a aracıyla
çarpıp ölümüne
neden olan
Suriye uyruklu Amır
Harba'nın, "Taş zannettiğim
için durmadım"
ifadesi küçük
kızın ailesini ikinci
bir acı yaşattı. Kızını
yaralı bulduğu sokağa
giden baba Çetin
Tarhan (30), o acı
anı tekrar yaşadı. Kızını kucağına
alıp hastaneye nasıl götürdüğünü
anlatan acılı baba, "İnsan
taşa çarpsa bile döner bakar.
Eğer kızımı alıp hastaneye götürmüş
olsaydı belki de şu an hayatta
olacaktı. Hiç mi vicdan yoktu
sende. Evimizi başımıza yıktın"
dedi. Olay 15 gün önce Yüreğir
İlçesi Çamlıbel Mahallesi'nde
yaşandı.. Sokakta oyun oynayan
Ela Nur'un ailesi kızlarını
yolda kanlar içinde buldu.
Aile kızlarını otomobiline
bindirip özel hastaneye
götürdü. Ancak
Ela Nur kurtarılamadı. Adana
polisi
küçük kızın ölümüne
neden olan aracı
bulmak için harekete
geçti. 100 güvenlik
kamerası kayıtlarını
izleyen ekipler sonunda 31
MA 3211 plakalı kamyonetin kıza
çarptığını tespit etti. Polis zanlının
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde
olduğunu belirledi. Suriye
uyruklu Amır Harba ile
yanındaki Abdülmelik El
Cevher yakalandı.
Mahkemeye çıkarılan
ve tutuklanan Amır
Harba'nın ifadesinde,
"Kamyonetle bir taşın üzerinden
geçtim gibi oldu.
Ben taş zannettim yoluma
devam ettim" şeklinde
ifade vermesi küçük kızın
ailesinin tepkisine neden
oldu. Ela Nur'u kaybetmenin
acısını yaşayan
baba Çetin ile anne
Fatma'nın iki gözü iki
çeşme. Kızının yaşamını
yitirdiği sokağa
gelen ve o acı anı
tekrar yaşayan Çetin
Tarhan, "Hiç mi vicdan
yoktu? Kaza her
insanın başına gelebilir.
Bir de utanmadan
taş zannettiğini söylüyor. İnsan
bir şeyin üstünden geçtiği zaman
durup bakar. Ciğerimizi yaktı.
Evimizi başımıza yıktı" dedi.