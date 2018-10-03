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Ela Nur’un ailesi SABAH Güney’e konuştu

Ela Nur’un ölümüne neden olan Suriye uyruklu sürücünün “Ben taş zannettim. Yoluma devam” ifadesi küçük kızın ailesini ikinci kez yıktı

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018
Ela Nur’un ailesi SABAH Güney’e konuştu
ADANA'DA sokakta oynayan 2 yaşındaki Ela Nur Tarhan'a aracıyla çarpıp ölümüne neden olan Suriye uyruklu Amır Harba'nın, "Taş zannettiğim için durmadım" ifadesi küçük kızın ailesini ikinci bir acı yaşattı. Kızını yaralı bulduğu sokağa giden baba Çetin Tarhan (30), o acı anı tekrar yaşadı. Kızını kucağına alıp hastaneye nasıl götürdüğünü anlatan acılı baba, "İnsan taşa çarpsa bile döner bakar. Eğer kızımı alıp hastaneye götürmüş olsaydı belki de şu an hayatta olacaktı. Hiç mi vicdan yoktu sende. Evimizi başımıza yıktın" dedi. Olay 15 gün önce Yüreğir İlçesi Çamlıbel Mahallesi'nde yaşandı.. Sokakta oyun oynayan Ela Nur'un ailesi kızlarını yolda kanlar içinde buldu. Aile kızlarını otomobiline bindirip özel hastaneye götürdü. Ancak Ela Nur kurtarılamadı. polisi küçük kızın ölümüne neden olan aracı bulmak için harekete geçti. 100 güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen ekipler sonunda 31 MA 3211 plakalı kamyonetin kıza çarptığını tespit etti. Polis zanlının Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde olduğunu belirledi. Suriye uyruklu Amır Harba ile yanındaki Abdülmelik El Cevher yakalandı. Mahkemeye çıkarılan ve tutuklanan Amır Harba'nın ifadesinde, "Kamyonetle bir taşın üzerinden geçtim gibi oldu. Ben taş zannettim yoluma devam ettim" şeklinde ifade vermesi küçük kızın ailesinin tepkisine neden oldu. Ela Nur'u kaybetmenin acısını yaşayan baba Çetin ile anne Fatma'nın iki gözü iki çeşme. Kızının yaşamını yitirdiği sokağa gelen ve o acı anı tekrar yaşayan Çetin Tarhan, "Hiç mi vicdan yoktu? Kaza her insanın başına gelebilir. Bir de utanmadan taş zannettiğini söylüyor. İnsan bir şeyin üstünden geçtiği zaman durup bakar. Ciğerimizi yaktı. Evimizi başımıza yıktı" dedi.
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Ela Nur’un ailesi SABAH Güney’e konuştu
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