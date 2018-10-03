Erdemli’ye modern acil servis

BUGÜN NELER OLDU

Erdemli İlçesi Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Erman Eker, yapımı devam eden acil servisin en kısa zamanda hizmete gireceğini söyledi. 159 yatak kapasiteli, 50'si uzman. 62'si doktor, 172'si hemşire, 90'ı ebe olmak üzere toplam 775 personeli ile günde ortalama beş bin hastaya baktıklarını ifade eden başhekim Eker, "Daha önce 14 yataklı olan acil bölümüz 50 yataklı olarak hizmet verecek. Her doktorun ayrı ayrı görev yapacağı acil polikliniğimizde artık sıra bekleme olayı tarih olacak" dedi. Otopark sorununu da yakın zaman da çözeceklerini ifade eden başhekim Eker, "Katlı otopark alanı yapılarak artık hasta ve yakınları rahat edecek. Erdemli Devlet Hastanesi bir araştırma hastanesi düzeyine gelecek. Bütün uzman doktorlarımızla halkımıza en iyi sağlık hizmetini sunacağız. Bizleri bu çalışmalarda her zaman destekleyen yetkililere çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.