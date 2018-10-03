Eski başkan cinayetine 3 ağır müebbet hapis

ADANA'DA
2015 yılında evinin önünde silahlı saldırı sonucu öldürülen Kocavezir İş Merkezi Yönetim Kurulu eski Başkanı Hasan Gökçe'nin (35) katil zanlıları olduğu ileri sürülen 3'ü tutuklu, 13 kişinin yargılaması sona erdi. Tetikçi olduğu ileri sürülen Fatih Onay(37), azmettirici oldukları ileri sürülen Ferhat ve Özgür Erbaş "Tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum oldu. 2 kişi "suçluyu kayırma" suçundan 2'şer yıl hapis cezası alırken, 8 kişi beraat etti. Olay, 18 Şubat 2015 günü Emek Mahallesinde meydana geldi. Bir dönem Kocavezir İş Merkezi başkanlığı yapan Hasan Gökçe, 2009 yılında silahlı saldırıda öldürülen ağabeyi Hikmet Gökçe gibi, evinin önünde silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Soruşturma sonucunda Gökçe'ler ile iş merkezi yönetimi nedeniyle husumetli olan Erbaş grubunu mercek altına aldı. Tetikçi Fatih Onay ile Ferhat ve Özgür Erbaş tutuklandı. Savcı, 13 kişi hakkında dava açtı. 3 SANIĞA AĞIR MÜEBBET Adana
6.Ağır Ceza Mahkemesi'nde yaklaşık 4 yıldan beri süren dava sonuçlandı. Fatih Onay kendisini Erbaş kardeşlerin azmettirdiğini. pişman olduğunu söyledi. Ferhat ve Özgür Erbaş ise sanığın yalan söylediğini olayın kendileri ile ilgisinin olmadığını ileri sürdü. Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamayı kabul etmedi. Mahkeme, Fatih Onay, Özgür ve Ferhat Erbaş'ı ağırlaştırılmış müebbet, 2 tutuksuz sanığı ise "suçluyu kayırma"dan 2'şer yıl hapisle cezalandırdı. 8 sanık ise beraat etti.