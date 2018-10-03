Facebook’ta küfürleşti 6 çocuğun önünde vuruldu

Adana
'da 19 yaşındaki Fatih Gölge, Facebook'a kuzeniyle birlikte çekildiği bir fotoğraf yükledi. Genç adam, fotoğrafına 'X' diye dorum yapan Mehmet Budan'la sosyal medya üzerinden "Ben seni tanımıyorum. Bana yorum yapamazsın" diye tartışamaya başladı. Bir süre sonra taraflar küfürleşmeye başladı. Fatih Gölge'nin evini basan Mehmet Budan, genç adamı avluda oyun oynayan çocukların gözleri önünde bacağından vurdu. Fatih Gölge, tedavi altına alınırken zanlı Mehmet Budan aranıyor. Olay geçtiğimiz cumartesi günü merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi 1667 Sokak'ta bulunan 15 numaralı evde meydana geldi. İddiaya göre; serbest meslek sahibi Fatih Gölge, Ramazan Bayramı'nda halasının oğlu Günay Yıldız'la birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabına yükledi. Günay Yıldız'ın bacanağı Mehmet Budan'da fotoğrafın altına 'X' diye yorum yaptı. Yoruma sinirlenen Fatih Gölge, "Seni tanımıyorum. Bana yorum yapamazsın" diye tepki gösterdi. POMPALI TÜFEK GETİRDİ
Sosyal medya üzerinden çıkan tartışma bir süre sonra küfürleşmeye döndü. Bunun üzerine Mehmet Budan, "Oğlum birazdan senin evini başına yıkmaya geleceğim. Oğlum eğer senin elini ayağını kırmazsam, çakal" diye tehdit etti. Mehmet Budan, henüz kimliği belirsiz bir kişiyle birlikte Fatih Gölge'nin evini bastı. Motosikleti kullanan kişi pompalı tüfekle kapıda beklerken Budan, müstakil evin bahçesine girdi ve avluda oyun oynayan çocukların gözleri önünde Gölge'nin bacağına ateş etti. KURŞUN DELİP GEÇTİ
Fatih Gölge'nin sağ bacağına isabet eden kurşun çıkarak sol bacağına saplandı. Yaşları 2 ila 8 arasında değişen çocukların önünde genç adamı yaraladığı ileri sürülen Mehmet Budan, motosiklete binerek kayıplara karıştı. Evde bulunan ve saldırganları uzaklaştırmaya çalışan baba Mehmet Gölge, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Fatih Gölge, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken polis, aileden aldığı eşkal doğrultusunda zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. HER YERDE ARANIYOR
Taburcu edildikten sonra evde istirahat eden Fatih Gölge olay anını şöyle anlattı: "Halamın oğluyla çekildiğim fotoğrafa yorum yaptı. Zaten kuzenimle aralarında husumet varmış. Bana mesaj atarak küfretti. Olay günü avluda annem, babam, ablam, yengem ve 6 yeğenim varken ateş etti. Vurulduktan sonra yengenim arkasına saklandım. Babam olayı ayırmaya çalıştı. Şikayetçiyim." Olaydan sonra sosyal medya hesabını kapattığı öğrenilen zanlı Mehmet Budan, polis tarafından aranıyor.