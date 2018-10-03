Galibiyetle tanıştı

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig takımlarından, deplasmanda'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup ederek 7. hafta sonunda üç puanla tanıştı.6 haftalık periyotta 3 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan, taraftarlarını bu süreçte mutlu edemedi.geçen hafta'la yollarını ayırıp teknik direktör'ı göreve getirdi.Teknik direktöridaresinde çıkılan ilk maçta sezonun ilk galibiyetini elde eden turuncu-beyazlılar, puanını 6'ya yükseltti.adam Coşkun Demirbakan, "Göreve yeni başladım. Başkana teşekkür ederim. Bize güvendi takımı emanet etti. Maça gelince Giresunspor'un iyi bir kadrosu var. Biz de biz disiplinle oynadık. Son dakika golü iyi oldu. Futbolcu sevincini abartmıştır. Golün sahibi olan Hakan ile bu konuda görüşeceğiz" diye konuştu.