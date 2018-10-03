Galibiyetle tanıştı

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por Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor
, deplasmanda Giresunspor
'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup ederek 7. hafta sonunda üç puanla tanıştı. Sezona teknik direktör Cihat Arslan'la başlayan turuncu-beyazlılar, ligin ilk 6 haftasında istediği sonuçlara ulaşamadı.
6 haftalık periyotta 3 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan Toros Kaplanı
, taraftarlarını bu süreçte mutlu edemedi. ADANASPOR,
geçen hafta Cihat Arslan
'la yollarını ayırıp teknik direktör Coşkun Demirbakan
'ı göreve getirdi. Takımıyla ilk maçına Giresunspor deplasmanında çıkan Demirbakan, Hakan Barış'ın 90+3. dakikada attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.
Teknik direktör Coşkun Demirbakan
idaresinde çıkılan ilk maçta sezonun ilk galibiyetini elde eden turuncu-beyazlılar, puanını 6'ya yükseltti. "HAKAN İLE GÖRÜŞECEĞİZ" TEKNIK
adam Coşkun Demirbakan, "Göreve yeni başladım. Başkana teşekkür ederim. Bize güvendi takımı emanet etti. Maça gelince Giresunspor'un iyi bir kadrosu var. Biz de biz disiplinle oynadık. Son dakika golü iyi oldu. Futbolcu sevincini abartmıştır. Golün sahibi olan Hakan ile bu konuda görüşeceğiz" diye konuştu.