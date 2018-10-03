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Gazişehir, Koşukavak ile yollarını ayırdı

Giriş Tarihi: 3.10.2018
Gazişehir, Koşukavak ile yollarını ayırdı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir , teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, teknik direktör Koşukavak ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı aldığı bildirildi.
AÇIKLAMADA, Koşukavak ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür edilerek, bundan sonraki yaşamlarında başarılar dilendi. Sezon başında Gaziantep ekibi ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Koşukavak, eski takımıyla çıktığı 7 lig maçında 3 galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.
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Gazişehir, Koşukavak ile yollarını ayırdı
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