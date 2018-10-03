Gençlere ilham veren buluşma

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Gaziantep
'te ilk kez gerçekleşen "TEDX Bey Mahallesi Üretkenliğin İzi" programına ev sahipliği yaptı. HKÜ Hukuk Amfide gerçekleştirilen programda, 16 ilham verici konuşmacı paylaşmaya değer fikirleri ile katılımcıların ufkunu açacak sunumları ile sahneye çıktı. Gaziantep'te ilk kez düzenlenen ve farklı alanlarda ileri derecede bilgi sahibi olan kişilerin bilgi paylaşmasına zemin oluşturmak amacıyla yola çıkan TEDx (Teknoloji, Eğlence ve Tasarım) "Paylaşmaya Değer Fikirler" anlayışıyla, farklı insanları bir araya getiren bir programa imza atıldı. 16 KONUŞMACI YER ALDI
Komedyen Cem İşçiler'in moderatörlüğünde başlayan programda birbirinden farklı 16 ilham veren konuşmacı yer aldı. Her bir sunumun 18 dakika sürdüğü programda, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz; 'İnovatif Liderlik' konusunu ele aldı. Özlem Fındık, Kasım Kaygın, Prof. Dr. Mustafa Bayram, Reşat Taman, Serpil Karuserci, Sami Altınkaya, Nilay Gündüz, Mehmet Genç, Orhan Uslu, Canan Severoğlu, Zaim Başaslan, Eren Çelebiler, Kıvılcım Mert, Mehmet Uçar ise kendi konularında sunumlarıyla izleyicileri farklı dünyalara sürükledi. İNOVATİF LİDERLİK
HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, "Daima üzerinde durduğum bir konu var o da; 'İnovasyon' çağımızın olmazsa olmazı diyebileceğimiz bir kavram. Eğer bizler inovasyonu yani yenilikleri takip etmiyorsak, kendimizi geliştiremeyeceğimiz gibi bir çok kavrama da kapalı kalırız. Çeşitli yerlerde verdiğim seminerlerde; 'Eski köye yeni adetler getirin, başımıza icatlar çıkarın' diyorum. Çünkü biliyorum ki yeni icatlar gelişmeye ışık tutacaktır" dedi. Gaziantep'te bir ilke imza atan TEDX Bey Mahallesi "Üretkenliğin İzi" programı, yoğun ilgi ve alkışlar eşliğinde sona erdi.