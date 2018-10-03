Grip aşısı yaptırmanın tam zamanı

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Doğu Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Tarafından, mevsim değişikliğine bağlı gelişen üst solunum yolu hastalıklarından korunmaya yönelik yayınlanan bildiride, Kıbrıs
'ta gribal enfeksiyonların ekim ile mart ayları arasında görüldüğü, en yaygın olarak aralık ve şubat ayları arasındaki dönemde yoğunlaştığı bu nedenle de havaların soğumaya başladığı şu günlerde halkın grip aşısı yaptırmasının gerekliliği vurgulandı. Grip virüsü türlerinin yıldan yıla değişiklik gösterdiği, bu nedenle yeni grip aşılarının da her yıl formüle edilmesi gerektiği, aşıdan sonra vücudun direnç geliştirmesinin en az iki hafta sonra olduğu belirtilen bildiride, kronik hastalığı olan herkes ile koah, astım, diyabet, kalp hastaları ve 65 yaş üzeri yaşlı kişiler ve genel olarak halka yakın çalışan kişilere gribe karşı aşılama yaptırması için çağrıda bulunuldu. Aşılama ile Gribe Bağlı Hastalıkların Görülme Riski %40 ile %60 oranında azalıyor.