Öğrenci merkezli eğitimde yeni yöntem

YAKIN
Doğu Üniversitesi 2018-2019 Akademik Güz döneminde, öğretimde zaman ve mekân sınırlamalarını kaldıran ve teknolojinin çok aktif olarak kullanıldığı bir model olarak yepyeni bir eğitim anlayışı sunan Flipped Classroom- Tersyüz modelini uygulayama başladı. Teknolojinin sağladığı imkânları öğretimde etkili bir biçimde kullanma ve öğrencileri bir üretim sürecinin içine dâhil edip, onlara çağa uygun öğrenme ortamları tasarlamayı hedefleyen Yakın Doğu Üniversitesi
'nin, günümüz eğitim dünyasında en etkili öğretim modellerinden biri olarak yıldızı parlayan Flipped Classroom-Tersyüz Sınıflar modelini 13 fakültede 191 derste uyulamaya başladığı belirtildi. Flipped Learning, yenilikçi, bağımsızlıklarına düşkün, dünyadaki akranlarıyla kolayca iletişim kurabilen, teknoloji ile iç içe büyüyen Y ve Z kuşaklarının ihtiyaçlarına cevap verebilen bir eğitim modeli olarak nitelendiriliyor. Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Teknolojileri ve Tesisleri Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Gülsüm Aşıksoy, dünyada yükseköğretimde hızla yaygınlaşan Flipped Learning modelini, Yakın Doğu Üniversitesi 2018-2019 akademik yılı Güz döneminde 13 Fakültede ve 191 farklı derse uygulamaya başladıklarını söyledi.