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Yaralı Uzman Çavuş Hatipoğlu’na moral verdi

Vali Mahmut Demirtaş, Balcalı Hastanesi’nde tedavi gören Piyade Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu’nu ziyaret etti

Giriş Tarihi: 3.10.2018
Yaralı Uzman Çavuş Hatipoğlu’na moral verdi
ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, Iğdır 1.Mekanize Tugayında görev yaparken, içinde bulunduğu aracın intikali sırasında gerçekleşen kaza sonucunda ağır yaralanan ve Erzurum Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürerken ailesinin isteği üzerine tedavisine Balcalı Hastanesinde devam edilen Piyade Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu'nu ziyaret etti. Vali Demirtaş, sağlık durumu hakkında doktorlardan ayrıntılı bilgiler aldığı Piyade Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu'nun ailesi ve yakınlarına 'geçmiş olsun' temennisinde bulundu. Allah'tan acil şifalar dilediği Piyade Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu'nun tedavisi için ne gerekiyorsa yapılması talimatını veren Vali Demirtaş, acil şifalar dilediği uzman çavuşun ailesi ve yakınlarının her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.
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Yaralı Uzman Çavuş Hatipoğlu’na moral verdi
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