26 yıl önce diktiği ağaca adı verildi

MERSİN
'İN Anamur ilçesinde "Karabacak Dayı" lakaplı 57 yaşındaki Adnan Karabacak'ın adı, 1992'de büfe işletmeciliği yaptığı dönemde kendi diktiği dut ağacına verildi. Günün 4-5 saatini ağacın altında oturarak zaman geçirdiğini söyleyen Karabacak, "Burada arkadaşlarımla birlikte sohbet etmek için zaman zaman buluşuyoruz. Geçmişi yad ederek anılarımızı tazeliyoruz. İnsanlar ağacın hikayesini soruyor, ben de anlatıyorum. Bu ağacı çocuklarımdan ayırmıyorum. Günlük gelir sulamasını yaparım. Zamanı gelince de buduyorum. Gölgesinden faydalanıyor insanlar. Hepsinden hayır duası alıyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Yeşili sevelim, çevreye karşı duyarlı olalım" diye konuştu.