Enerjisa’dan eğitime büyük destek

ENERJİSA Üretim tarafından desteklenerek Sabancı Vakfı tarafından inşası gerçekleştirilen, Enerjisa Tufanbeyli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılışı yapıldı. Törene Vali Mahmut Demirtaş, İl Milli Eğitim
Müdürü Veysel Durgun, Tufanbeyli Kaymakamı Ferhat Atar ile birlikte Enerjisa Üretim Termik Santrallerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İhsan Erbil Bayçöl ve Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan katıldı. Genel Müdür Yardımcısı Bayçöl, "Gençlerimizin eğitimine destek vererek, ülkemizi her alanda daha iyiye taşımalarına olanak sağlamak ve toplumsal gelişimi desteklemek, şirket misyonumuzun önemli bir parçasını oluşturuyor. Gençlerimizin, teknik alanda en iyi koşul ve uygulamalarla eğitim almaları için bu okul projesine destek verdik" dedi. Vali Demirtaş ise, "Okulumuzun Tufanbeyli ilçemize hayırlı olmasını diliyor ve bu yeni eğitim yuvasında vatanımıza milletimize hizmet edecek nice nesillerin yetişmesini ümit ediyorum" dedi.