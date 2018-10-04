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Erdoğan çağrı yaptı zabıta harekete geçti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Fırsatçıları zabıtaya ihbar edin” çağrısı üzerine ’da hareket geçen Büyükşehir ve Yüreğir belediye ekipleri sıkı denetim uygulamasına geçti

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2018
Erdoğan çağrı yaptı zabıta harekete geçti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün AK Parti Grup Toplantısı'nda "Fırsatçıları zabıtaya ihbar edin" çağrısı Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ilçe belediyelerini harekete geçirdi. Özel ekip kuran zabıtalar marketleri mercek altına aldılar. Ekipler ürünlerini en ince ayrıntısına kadar inceledi. Zabıta ekipleri il genelindeki marketlerdeki ürünleri ile birlikte etiketleri tek tek kontrol etti. Ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları tek tek karşılaştırdı. Ekipler iş yeri açma ruhsatı ve çalışma ruhsatı gibi konularda da denetimleri yaptı. Fiyat etiketleri, gramajlarda eksiklikler tespit edilen işyerlerine ekipler tarafından "İdari yaptırım cezası" uyguladı.

MÜSAADE ETMEYECEĞİZ
Vatandaşların zarara uğramaması için denetimlerin aralıksız süreceğini kaydeden Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Ali Sakallı, "Zabıta ekiplerimiz ile birlikte gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda satışa sunulan ürünlerin etiketleri, gramajları, son kullanma tarihleri denetlenmektedir. Vatandaşlarımızı kimsenin mağdur etmesine izin vermeyeceğiz" dedi.
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Erdoğan çağrı yaptı zabıta harekete geçti
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