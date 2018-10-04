Eşini öldüren kadına tahrik indirimi istendi

ADANA
'DA boşanma aşamasında olduğu Uğur Seviner'i (42) erkek arkadaşı ile birlikte öldürdüğü öne sürülen tutuklu Tuğba Seviner'in yargılanmasına devam edildi. Mahkeme Savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Uğur Seviner'in kadının evine gelip, hakaret, tehdit edip, darp etmeye çalışmasını haksız tahrik sayılmasını, bu nedenle de cezadan indirim yapılmasını istedi. Kadının, erkek arkadaşı Ali Kavran'ın ise "Yaralama" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Olay, 30 Aralık 2017'de Huzurevleri Mahallesi 77052. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Uğur Seviner, boşanma aşamasındaki eşi Tuğba'nın evinin önüne gitti. İddianameye göre öfkeli koca, bağırarak hakaret içeren sözler söyledi. Bunun üzerine kadının arkadaşı Ali Kavran dışarı çıkınca taraflar arasında arbede yaşandı. Sinirli koca, aşağıya inen karısına yumruk vurdu. Tuğba Seviner'de bıçağı kocasına salladı. Yaralanan adam yaşamını yitirdi. Kadın tutuklanırken, erkek arkadaşı serbest bırakıldı. Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Tuğba Seviner, "Böyle olsun istemezdim. Sadece Uğur'dan ayrılmak istedim. Bana hayvanmışım gibi davranmasından devlete sığınıp şikayet etim. Uzaklaştırma verildi. Ben sadece insanca boşanmak istedim. Olay günü, taş atıp, küfür ederek saldırdı. Bıçağı rast gele salladım. Korkutmak istemiştim" dedi. Ali Kavran'da benzer ifade vererek, suçsuz olduğunu söyledi. Savcı, mütalaasında haksız tahrik indirimi yapılmasını istedi. Duruşma, karar için ertelendi.