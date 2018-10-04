Eski kocadan “Cinnet” savunması Babasının maaşı için kendisinden boşanan ve bir daha bir araya gelmeyen eşini av tüfeği ile öldüren eski koca, hakim karşısına çıktı

babasından maaş almak için boşanan karısı Zuhal Kırlangıç'ı (47), tekrar birlikte yaşamaya ikna edemeyip öldüren daha sonra da intihar girişiminde bulunan Mahmut Demirci'nin (51) "Tasarlayarak öldürme" suçundan yargılanmasına başlandı. Sanık, eski eşinin küfürlü konuşmasından sonra cinnet geçirdiğini iddia ederek, "Önce ona sonra kendime sıktım" dedi. Bedriye Kırlangıç ise, "Yalan söylüyor. Kızımı planlı öldürdü. En ağır cezaya çarptırılsın" dedi.



MAAŞ İÇİN BOŞANDI

Olay, Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddianameye göre olay şöyle gelişti. Barda çalışan Zuhal Kırlangıç ile Mahmut Demirci 2016 yılında evlendi. Çift arasında Zuhal Kırlangıç'ın sosyal medya üzerinden başka erkeklerle görüşmesi nedeniyle tartışmalar yaşandı. Zuhal Kırlangıç, babası vefat edince onun maaşından faydalanmak için eşini ikna ederek boşandı. Anlaşmalı boşanmadan sonra Zuhal Kırlangıç annesinin yanında kalmaya başladı ve yeniden barda çalışmaya başladı. Öfkeli koca, telefonlarına da bakmayan kadını takip etti ve tüfekle öldürdü. Kadının kanlar içinde kaldığını gören Mahmut Demirci tüfeği kendisine doğrultup ateşledi. Ağır yaralanan adam tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık, "Olay günü alkollüydüm. Gözü önünde intihar edip, vicdan azabı çekmesini istedim. Küfürlü karşılık verince cinnet geçirdim. Önce ona sonra kendime sıktım" dedi. Ölen kadının annesi Bedriye Kırlangıç, kızının barışmadığı için kıskançlık yapan sanık tarafından tehdit edildiğini ve planlı bir şekilde öldürüldüğünü söyledi. Duruşma eksiklerin tamamlanması için ertelendi. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU ADANA 'DAbabasından maaş almak için boşanan karısı Zuhal Kırlangıç'ı (47), tekrar birlikte yaşamaya ikna edemeyip öldüren daha sonra da intihar girişiminde bulunan Mahmut Demirci'nin (51) "Tasarlayarak öldürme" suçundan yargılanmasına başlandı. Sanık, eski eşinin küfürlü konuşmasından sonra cinnet geçirdiğini iddia ederek, "Önce ona sonra kendime sıktım" dedi. Bedriye Kırlangıç ise, "Yalan söylüyor. Kızımı planlı öldürdü. En ağır cezaya çarptırılsın" dedi.Olay, Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddianameye göre olay şöyle gelişti. Barda çalışan Zuhal Kırlangıç ile Mahmut Demirci 2016 yılında evlendi. Çift arasında Zuhal Kırlangıç'ın sosyal medya üzerinden başka erkeklerle görüşmesi nedeniyle tartışmalar yaşandı. Zuhal Kırlangıç, babası vefat edince onun maaşından faydalanmak için eşini ikna ederek boşandı. Anlaşmalı boşanmadan sonra Zuhal Kırlangıç annesinin yanında kalmaya başladı ve yeniden barda çalışmaya başladı. Öfkeli koca, telefonlarına da bakmayan kadını takip etti ve tüfekle öldürdü. Kadının kanlar içinde kaldığını gören Mahmut Demirci tüfeği kendisine doğrultup ateşledi. Ağır yaralanan adam tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık, "Olay günü alkollüydüm. Gözü önünde intihar edip, vicdan azabı çekmesini istedim. Küfürlü karşılık verince cinnet geçirdim. Önce ona sonra kendime sıktım" dedi. Ölen kadının annesi Bedriye Kırlangıç, kızının barışmadığı için kıskançlık yapan sanık tarafından tehdit edildiğini ve planlı bir şekilde öldürüldüğünü söyledi. Duruşma eksiklerin tamamlanması için ertelendi.