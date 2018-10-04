Gaziantep’in tarihi yapıları ayağa kalkıyor

Turizmde Güneydoğu Anadolu Bölgesi
'nin lokomotif kenti Gaziantep
'te bulunan ve Kurtuluş Savaşı
'nın izlerini taşıyan tarihi "Antep evleri"nin büyük bölümü restorasyondan geçirilerek, halkın hizmetine sunuldu. Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelesiyle Türkiye tarihinde önemli bir yere sahip olup yemek kültürüyle de UNESCO tarafından Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen Gaziantep'te, turistlerin yoğun ilgisini çeken tarihi yapılar, gün yüzüne çıkarılıyor. Önceki yıllarda atıl durumda bulunan onlarca yapı, kentteki birçok kurum ve kuruluş tarafından el birliğiyle restore edildi. Özgün parke taşlarıyla süslü sokaklardaki tarihi yapılarda gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının ardından yerli ve yabancı turistlerin tatil rotasına giren Gaziantep'in tarihi sokakları, aynı zamanda kafe, butik otel, kamu kurumları, müzeler ve çeşitli hizmetlerin verildiği alanlar haline geldi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) Daire Başkanı Serdar Murat Gürsel, Gaziantep'teki kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması kapsamında önemli aşamalar kaydedildiğini söyledi. SİSTEMATİK İLERLİYOR
Bu anlamda ilk etapta her yıl yapılacak çalışmaları belirlemek üzere stratejik eylem planı yapıldığını anlatan Gürsel, anıtsal ve sivil mimarlık örneği yapılarda restorasyonu tamamlananları hizmete aldıklarını ifade etti. Gürsel, Gaziantep'teki tarihi yapıların restorasyonu konusunda belediyelerin, vakıflar ilgili kamu kurumlarıyla özel mülkiyet sahiplerinin birlik içerisinde kamuyerel- sivil iş birliğinin saplanmasıyla sürecin daha sistematik ilerletildiğini belirtti.