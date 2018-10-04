Gazişehir’in Avrupa’daki rakipleri belli oldu

BU sezon ülkemizi Avrupa Kupası
EuroLeaue 3'de temsil edecek olan Gazişehir Gaziantep
Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımının rakipleri belli oldu. Türkiye'den Gazişehir Gaziantep BŞB, Yunanistan'ın Megas Alexasandros 94, İspanya'nın Mideba Ekstremadura, Fransa'nın Handi Sud Basket Marseille
, Fransa'nın Capsaa takımları mücadele edecek. Maçlar 7-10 Mart 2019 tarihleri arasında Yunanistan'da oynanacak. MAÇLAR MART 2019'DA
Türkiye'den Gazişehir Gaziantep BŞB, Yunanistan'ın Megas Alexasandros 94, İspanya'nın Mideba Ekstremadura, Fransa'nın Handi Sud Basket Marseille, Fransa'nın Capsaa takımları mücadele edecek. Maçlar 7-10 Mart 2019 tarihleri arasında Yunanistan'da oynanacak. Avrupa Kupası EuroLeaue 3'de C Grubunda mücadele edecek olan Gazişehir, geçen yıl ön eleme maçlarında üstün bir başarı göstererek şampiyonluk kupasını Gaziantep'e getirmişti.