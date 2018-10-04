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Gazişehir’in Avrupa’daki rakipleri belli oldu

Giriş Tarihi: 4.10.2018
Gazişehir’in Avrupa’daki rakipleri belli oldu
BU sezon ülkemizi EuroLeaue 3'de temsil edecek olan Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımının rakipleri belli oldu. Türkiye'den Gazişehir Gaziantep BŞB, Yunanistan'ın Megas Alexasandros 94, İspanya'nın Mideba Ekstremadura, Fransa'nın , Fransa'nın Capsaa takımları mücadele edecek. Maçlar 7-10 Mart 2019 tarihleri arasında Yunanistan'da oynanacak.

MAÇLAR MART 2019'DA
Türkiye'den Gazişehir Gaziantep BŞB, Yunanistan'ın Megas Alexasandros 94, İspanya'nın Mideba Ekstremadura, Fransa'nın Handi Sud Basket Marseille, Fransa'nın Capsaa takımları mücadele edecek. Maçlar 7-10 Mart 2019 tarihleri arasında Yunanistan'da oynanacak. Avrupa Kupası EuroLeaue 3'de C Grubunda mücadele edecek olan Gazişehir, geçen yıl ön eleme maçlarında üstün bir başarı göstererek şampiyonluk kupasını Gaziantep'e getirmişti.
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Gazişehir’in Avrupa’daki rakipleri belli oldu
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