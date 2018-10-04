Hobi bahçesi ile yaşama tutunuyor

MERSİN
'DE yaşayan ve bir süre önce konulan kanser teşhisi dolayısıyla dünyası kararan Belgin Taş, Mezitli Belediyesi'nin tahsis ettiği hobi bahçesinde meyve ve çiçek yetiştirerek yaşama tutunuyor. Mezitli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesinde oluşturulan 'Hobi Bahçeleri Projesi'nin olumlu etkileri devam ediyor. İlçede yaşayan ve kanser başlangıcı teşhisi konulan 2 çocuk annesi Belgin Taş, hobi bahçesi sayesinde yeni bir yaşama 'merhaba' dedi. Yaptığı başvuru sonrası, Mezitli Belediyesi tarafından Merkez Mahallesi Hobi Bahçesi'nde yer tahsisi yapılan Taş, kontrollere gittiğinde mucize bir biçimde hastalığında gerileme yaşandığını, Başkan Neşet Tarhan'ın 'Hobi Bahçeleri Projesi' ile kendisine yeni bir yaşam hediye ettiğini söyledi. Taş, "Yaşadığım gelişmeye oldukça şaşıran doktorum, 'kemoterapi görmeniz gerekiyordu ama hastalığınızda mucize bir biçimde gerileme var. Hobi bahçemde zaman geçirip huzur buluyorum" dedi.