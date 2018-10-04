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Kaçakçılık operasyonu

Giriş Tarihi: 4.10.2018
Kaçakçılık operasyonu
'DA düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı sigara ve tütün mamulü ticaretinin önlenmesi ve elde edilen gelirin organize suç örgütlerine aktarımının engellenmesi amacıyla kent merkezindeki 35 adrese operasyon düzenledi. Adreslerdeki aramada, kaçak olduğu tespit edilen 900 kilogram tütün, 23 kilogram nargile tütünü, 908 paket sigara ile 9 bini dolu olmak üzere 98 bin 340 makaron, 200 şişe içki ve 3 bin 7 uyarıcı hap ele geçirildi. Malzemelere el konuldu, 10 kişi gözaltına alındı.
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Kaçakçılık operasyonu
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