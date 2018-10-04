Kışın habercisi kestane tezgahlarda

KIŞ aylarının yaklaştığı şu günlerde Kestane seyyar tezgahları süslemeye başladı. Hatay
'ın Merkez İlçesi Antakya'nın Vali Ürgen Parkında tam 31 yıldır esnaflık yapan Abdullah Bayrak
'ın tezgahından bugünlerde buram buram kestane kokusu geliyor. Yaz boyunca evinin geçimini közde pişirdiği ve haşladığı mısır satışından gerçekleştiren deneyimli usta Abdullah Bayrak, kestanede iddialı olduğunu ifade ederek bu eşsiz lezzeti tatmak için herkesi tezgahlarına beklediklerinin söyledi. En güzel kestaneyi müşterilerine sunduklarını söyleyen Abdullah Usta kestaneye zam yapmadıklarını ve geçen yılki fiyat ile satışa devam ettiklerini ifade etti. Özel mangalında kömür ateşinde kıvamında pişirdiği kestanelerin çok beğenildiğini ifade eden Abdullah Bayrak, satışların iyi başladığını söyledi.