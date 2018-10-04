Melih ABİ: Kırmızı ışıkta bekleyen Vali Mahmut Demirtaş

Hep dikkatimi çekiyor.
Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın makam aracı
kavşaklarda kırmızı ışıkta duruyor.
Birkaç kez denk geldim.
Sonra kısa bir araştırma yaptım.
Valimiz çok acil işleri olmadığı sürece kırmızı ışıklarda normal bir vatandaş gibi duruyor.
Alışık olmadığımız durumlar bunlar.
Demirtaş örnek bir validir.
Düşünün kırmızı ışıkta duruyorsunuz, yanınızda valinin makam aracı da sizin gibi yeşil ışığın yanmasını bekliyor.
Biz kimleri gördük.
Makam aracı geçerken yollar kapanır, trafik dururdu.
Bekleyenler ise isyanları oynardı.
Trafik de allak bullak olurdu.
Teşekkür sayın valim.
Bu güzel hareketiniz gerçekten takdir edilecek cinsten.
Ama korumalar gözünü dört açmalı.
Allah beterinden korusun tabii. MAGANDALAR ARTIK BIKTIRDI
MAGANDALAR bıktırdı artık.
Her yerde karşımıza çıkıyorlar.
Düğün salonlarında, yollarda, caddelerde.
Keyfi yerine gelen asılıyor silaha.
Kışla Mahallesi'nden bir okurumuz aradı.
"Balkona çıkamıyoruz, Melih abi" dedi.
Sebebi gelebilecek bir serseri kurşun.
Bekçiler göreve başladı.
Devriyeleri artırırlarsa caydırıcı olurlar.
İnsanlarda rahat nefes alır.
Manyaklar havaya ateş etmekten ne anlıyorsunuz?
Havaya atılan merminin gökyüzünde asılı kaldığını mı sanıyorsunuz?
O mermi çekirdeği düşüyor… Ya bir tarlaya ya da bir canlının üzerine… Beyin yok mu sizde?
Sonra eyvah para etmiyor biliyorsunuz.