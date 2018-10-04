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Giriş Tarihi: 4.10.2018
Mersin’de Sonbahar Tenis Turnuvası bitti
'DE düzenlenen Hıdır Kiremit Tenis Akademisi ve Kınay Grup sona erdi. 10-30 Eylül'deki turnuvada 45'i kadın olmak üzere toplam 187 sporcu birincilik mücadelesi verdi. 385 maçın oynandığı turnuvada final karşılaşmalarının ardından bir konuşma yapan Akademi Başkanı Hıdır Kiremit, Mersin'in teniste hak ettiği yere geleceğini söyledi. Müsabakalar sonrası çeşitli kategorilerde birinciliği göğüsleyen isimler şu şekilde sıralandı: Mekin Arıcı, Aykut Tekin, Emren Demircan, Yüksel Açıkalın, Şemsi Özcan, Berivan Altun, Zariye Altınsoy, Burcu Gündoğdu, Hamide Özkan, Şehmus Kayapınar-Muğdat Batıhan ve Necla Günay-Göktay Okçu.
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Mersin’de Sonbahar Tenis Turnuvası bitti
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