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Seriyi sürdürün

Ligde seri yakalayan Adana Demirspor, maçına odaklandı. Teknik adam , “Hedefe ulaşmak için seriyi sürdürmeliyiz” dedi

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2018
Seriyi sürdürün
1. Lig'in 8. haftasında Pazar günü deplasmanda ile oynayacak olan Adana Demirspor hazırlıklarını sürdürüyor. Son üç maçta üst üste aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen mavi-lacivertli ekip 'dan da mutlu dönmenin hesaplarını yapıyor. Teknik direktör , Osmanlı'nın iyi oyunculardan kurulu bir rakip olduğunu belirtti.

TAKIMINA GÜVENİYOR
Bundan sonra daha dikkatli olmalarını gerektiğini ifade eden Kutlu, "Bir çıkış yakaladık. Bunu sürdürmek için elimizden gelen tüm mücadeleyi ortaya koyacağız. Şu anda tek düşüncemiz Osmanlıspor karşılaşması. Yakaladığımız seriyi sürdürmek hedefindeyiz. Bunu öğrencilerime aktardım. Oyuncularıma güveniyorum" dedi.

ÇİFT KALE VE ŞUT ÇALIŞMASI
Teknik direktör Kutlu yönetiminde dün yapılan antrenman, kondisyon ve taktik üzerine gerçekleştirildi. Antrenman, takım halinde sahada yapılan ısınma ve istasyon koşuları ile streching çalışmasıyla başladı. Pas ve 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Oyuncular çift kale maç ve şut çalışması ile antrenmanı tamamladı.
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