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Tıp alanında “Zirvedeki

Giriş Tarihi: 4.10.2018
Tıp alanında “Zirvedeki Kıbrıslı Türkler
YAKIN Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, ve tarafından Temel Eğitim Program Geliştirme Projesi kapsamında geliştirilen ve Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi tarafından ortaokullarda öğretmen kılavuzu olarak kullanılması uygun görülen Teknoloji ve Tasarım 8 kitabında "Zirvedeki " arasında yer aldı. Obezite üzerine yaptığı çalışmalarla büyük ilgi gören ve birçok buluşa imza atarak ödüller kazanan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, mikroplara bağlı gelişen obezitenin aşı ile önlenebileceğini dünyaya duyuran ilk Kıbrıslı Türk Bilim insanı unvanı ile ortaokullarda öğretmen kılavuzu olarak kullanılacak olan Teknoloji ve Tasarım 8 kitabında farklı branşlarda isimlerin bulunduğu Tıp Alanında "Zirvedeki Kıbrıslı Türkler" bölümünde yer aldı.
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