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genel kurulu yapıldı

Giriş Tarihi: 4.10.2018
TRAC genel kurulu yapıldı
TÜRKİYE Radyo Amatörleri Cemiyeti () Şubesi ilk olağan genel kurulunu yaptı. 1962 yılında yayın hayatına geçen TRAC'ın yaklaşık 3 ay önce kuruldu. İlk olağan genel kurulunu gerçekleştiren TRAC Niğde Şubesi Niğde'de amatör telsizcileri bir araya toplayarak, doğal afet vb. olumsuzluklarda altyapıyı kurarak iletişimin devamlılığını sağlayacak. TRAC Niğde Şubesi yönetim kurulu Temel Baki, Mustafa Yaşar, Hayrettin Yenel, Mehmet Divili, Fatih Önügören, Yusuf Çanakçı, Zarife Yaşar, Deniz Öztürk'ten oluştu. Hayrettin YENEL
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TRAC genel kurulu yapıldı
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