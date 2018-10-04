TRAC genel kurulu yapıldı

TÜRKİYE Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC
) Niğde
Şubesi ilk olağan genel kurulunu yaptı. 1962 yılında yayın hayatına geçen TRAC'ın Niğde Şubesi
yaklaşık 3 ay önce kuruldu. İlk olağan genel kurulunu gerçekleştiren TRAC Niğde Şubesi Niğde'de amatör telsizcileri bir araya toplayarak, doğal afet vb. olumsuzluklarda altyapıyı kurarak iletişimin devamlılığını sağlayacak. TRAC Niğde Şubesi yönetim kurulu Temel Baki, Mustafa Yaşar, Hayrettin Yenel, Mehmet Divili, Fatih Önügören, Yusuf Çanakçı, Zarife Yaşar, Deniz Öztürk'ten oluştu. Hayrettin YENEL