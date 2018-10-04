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Türk dünyasının aşıkları konser verdi

Giriş Tarihi: 4.10.2018
Türk dünyasının aşıkları konser verdi
OSMANİYE Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen "Türk Dünyası Korkut Ata Âşıklar Kervanı" şöleni, 'nda yapıldı. Etkinlikte Türk Dünyasından önemli âşıklar sahne aldı. Avrasya Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Menderes Demir "Türk Dünyası geniş bir coğrafyaya ve engin bir kültüre sahip olan bir millet. Amacımızda, bu milletin güzelliklerini, kültürünü, sanatını, Osmaniye'ye, Türkiye'ye, Türk Dünyasına, aktarabilmektir" dedi. Osmaniye Folklor Araştırma Derneği Başkanı Abdullah Gizlice'nin sunumunda, Türkiye, , Kırgızistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden etkinliğe katılan birbirinden usta aşıklar, katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı. İlki Osmaniye'de gerçekleşen şölenin daha sonra sırasıyla Azerbaycan, Kazakistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılacağı bildirildi. Programa, Vali Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkan Vekili Abdullah Bukan ve davetliler katıldı.
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Türk dünyasının aşıkları konser verdi
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