Yakını öldürülürken o görüntüye çekti

Adana
'da kiralanan hazine arazisi yüzünden kavgada Ali Ağar
'ın (63) Mehmet Akçan (56) tarafından pompalı tüfekle öldürülme anı bir yakını tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Olaydan sonra Mehmet Akçan ile olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen Ufuk Derinel
tutuklandı. Olay 21 Eylül'de Merkez Sarıçam ilçesi Kargakekeç Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Derinel ailesi havyan çiftliği yapmak üzere arazi kiraladı. Aile 3 yıl önce sözlü olarak arsayı Ali Ağar ve akrabalarına kiraya verdi. Bir süre sonra Ufuk Derinel, araziyi kiralamaktan vazgeçti ve yanlarında bekçi olarak çalışan Mehmet Akçan'ı araziye göndererek kapı kilitlerini kırarak değiştirtti. "ELİNİ KIRARIM"
Bu duruma sinirlenen Ali Ağar ve akrabaları arsanın kendilerinin olduğunu savunarak tekrar çiftliğe girdi. Bekçi Mehmet Akçan, Ali Ağar ve akrabaları çiftlikte bulunduğu sırada pikapla arazinin kapısına gelerek bağırmaya başladı. Taraflar bir süre sözlü olarak "Arsa şu anda bizim" diyerek karşılıklı olarak tartıştı. Mehmet Akçan, çiftliğin tekrar kilidini kırarak içeri gireceğini söylemesi üzerine Ali Ağar, "Senin elini kırarım. Bıçaklarım" diye tepki verdi. ÖLENİN YAKINI ÇEKTİ
Karşılıklı olarak atışmalar bir süre sonra kavgaya dönüştü ve Mehmet Akçan pompalı tüfekle Ali Ağar'a ateş ederek öldürdü. Olaydan sonra Mehmet Akçan ile olayın azmettiricisi olduğu öğrenilen Ufuk Derinel cinayet masası ekipleri tarafından yakalandı. Akçan ve Derin cezaevine konulurken, olay anı görüntüleri ortaya çıktı. Ali Ağar'ın bir yakını tarafından çekildiği tahmin edilen görüntüde Mehmet Akçan'ınr araçtan aldığı pompalı tüfeğin namlusunu demir kapının aralığına girdirip tetiğe basması Mehmet Akçan'ı vurması saniye saniye görüntülendi.