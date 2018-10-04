Yeni sezona kapalı gişe başladı

MERSİN
Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 2018-2019 sanat sezonuna "Sahneden Yansımalar" etkinliğiyle başladı. Mersin Kültür Merkezi'nde sahnelenen etkinliğin tüm biletleri tükendi. Sezon açılışındaki gösterinin orkestra şefliğini Serdar Yalçın üstlenirken, rejisörlüğünü Kenan Korbek, koro şefliğini Anıl Aydın, koreografisini Serbülent Biçer ve Kürşat Kılıç yaptı. Eserde, aralarında Pyotr İlyiç Çaykovski, Jacques Offenbach ve Giuseppe Verdi'nin de olduğu dünyaca ünlü bestecilerin eserlerinin koro, aryalar ve bale bölümlerinden oluşan repertuvar, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sezonun açılış etkinliği, bugün saat 19.00'da ücretsiz olarak Mersin Üniversitesi Amfi Tiyatro'da yeniden sahnelenecek.