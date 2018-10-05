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’da iskele çöktü

Giriş Tarihi: 5.10.2018
Adana’da iskele çöktü
ADANA'NIN merkez Seyhan ilçesinde bir binanın dış cephe boyası için kurulan iskelenin çökmesi nedeniyle bir işçi yaşamını yitirdi, bir işçi yaralandı. Cemalpaşa Mahallesi'ndeki bir binanın dış cephesinin boyanması için kurulan iskele, işçiler Metin Karal ve Mehmet Çelenk'in çalışması sırasında henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Çöken iskelenin altında kalan işçiler için çevredeki vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye yönlendirilen ekipler, işçilerden Karal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Çelenk ise ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden işçinin cenazesi polisin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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Adana’da iskele çöktü
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