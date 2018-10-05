Bilici: Sancak çok büyük şans

SPOR
Toto 1. Lig'de fırtınalar estiren Adana Demirspor
'un Başkanvekili Süleyman Bilici
, takımın her geçen gün daha iyiye gittiğini belirti. Bilici, "Adana Demirspor tarihinin en şanslı ve güzel günlerini yaşıyor. Murat Sancak, mavi-lacivertli camiamız için büyük bir şans. Kendisine Adana olarak sahip çıkıp zorundayız. Biz yönetim kurulu olarak her zaman yanındayız"
diye konuştu. BAŞKAN
Sancak'ın göreve gelir gelmez çok büyük projeleri hayata geçirdiğini ve Adana
Demirspor'a kulüp olma yolunda önemli adımlar attırdığını söyleyen Bilici, "Mavi Şimşeklerin yıllardır özlemini çektiği şampiyonluğu bu sezon getirmek istiyoruz. Hedefimiz bu. Son maçlarda taraftarlarımızın heyecanını tüm Türkiye gördü. Bu sezon şampiyonluk gelecek"
diye konuştu.