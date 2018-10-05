Çocuklarımla perişan oldum

Adana
lı Cenk Koray Çatal(43) 2 çocuğunun annesi gayri resmi eşi Zencefil Torgut'un(48) ağabeyi Mahmut Torgut tarafından alıkonulduğunu ileri sürerek suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Çocukları dünyaya geldikten sonra eşinin şizofren hastalığının ortaya çıktığını söyleyen Çatal, "Vasiliğini ben aldım. Ağabeyi babasından kalan mirası ve bakıcı parasını almak için eşimi alıkoyup, beni ölümle tehdit ediyor. Çocuklarımla perişan durumdayım. Yetkililerden yardım bekliyorum" dedi. "ORTADA KALMIŞTI, SAHİP ÇIKTIM"
Sümer Mahallesi 100.Sokak, humara 7'de tek gözlü bir odada oğluyla birlikte kalan Cenk Koray Çatal, 1 çocukla ortada kalan Zencefil ile 12 yıldan beri birlikte yaşamaya başladığını söyleyerek, "Şu anda 7 ve 6 yaşında olan oğullarımız dünyaya geldi. Rahatsızlanınca şizofren teşhisi konuldu. Mahkeme kararı ile vasiliğini ben aldım. Hastalık sürecinde masraflardan dolayı çiçekçi dükkanımı kapatmak zorunda kaldım ve maddi sıkıntıya düştüm. Devletimizin eşimden dolayı verdiği bakıcı parası ve 3 çocuğa verilen 850 lira ile zorda olsa geçiniyorduk" şeklinde konuştu. "AĞABEYİ ALIKOYUYOR" İDDİASI
Ağustos ayında ablası arayıp, "Zencefil anne ve babamın mezarını ziyaret etsin. Onu Tunceli'ye gönder" dedi. Biletini alıp, gönderdim. Ağabeyi Mahmut Torgut telefonla arayıp," Zencefil artık burada kalacak. Devlet benim gel alabilirsen al. "diyerek tehdit etti. İftiralar atarak vasiliğimi iptal ettirmişler. Amaçları bakıcı parasını almak ve eşime babasından kalan mirasa el koymak. Ortada kaldığında sahip çıkmadılar" diye konuştu. "YARDIM BEKLİYORUM"
Eşinin hayatından endişe ettiğin anlatan Çatal şunları söyledi: Zencefil, genç kızlığında ağabeyinin kendisine işkence yaptığını, zincire bağladığını, Sevgi adlı kızını da devlet yurduna verdiklerini söylemişti. Benden kızını bulmamı istiyordu. Yetkililerden eşimi bu adamın elinden kurtarmasını istiyorum. Çocuklarım olduğu için çalışamıyorum. Oğlum C.'de annemin yanında. Ne yapacağımı şaşırdım. Çocuklarımla yaşayabilmem için devletimizin bana destek olmasını ve karımın kurtarılmasını istiyorum.