Denetimler hız kazandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fiyat farklılıkları ile ilgili olarak belediye başkanlarına yönelik çağrısı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri Mersin ve Gaziantep
'te denetimlerini hızlandırdı. Mersin'de bir fırında 200 gramın altında çıkan ekmeklere el konuldu. Zabıta, ekmekleri huzurevine bağışlandı. Gaziantep'te ise zabıtalara fahiş fiyatlarla ilgili eğitim verildi. AKDENİZ'DE DURMAK YOK
Ürünlerdeki usulsüz fiyat artışları ile ilgili açıklamasından ardından Mersin'de de zabıtalar harekete geçti. Denetimlerde, bir ekmek fırınında 200 gramın altında çıkan ekmeklere el konularak, huzurevine bağışlandı. Akdeniz Belediyesi Zabıta ekipleri, marketlerde vatandaşların tepkisini çeken yüksek fiyat farkı taşıyan gıda ürünleriyle ilgili olarak etiket–fiyat denetimi yaptı. FİYATI 1 LİRAYA DÜŞTÜ
Zabıta ekipleri, denetimlerde, Mersin Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'nin kararıyla, 200 gram ekmeğin fiyatının 1 lira 25 kuruştan, 1 liraya düştüğünü de hatırlatarak, fırın işletmecilerine işyerlerinin camlarına bu konuda yazı asmaları uyarısında da bulundu. Denetimlerde, 200 gramın altında çıkan ekmeklere el konuldu ve bu ekmekler makbuz karşılığı huzurevine bağışlandı. TÜKETİCİ HAKLARINI KORUMA MASASI
Gaziantep Şahinbey Belediyesi, zabıta personeline eğitim verdikten sonra hızla denetimlere başladı.İlk denetime katılan Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye'nin en büyük ilçelerinden olan Şahinbey'de vatandaşın mağdur olmaması için yoğun bir denetime sürecine gireceklerini söyledi. Tahmazoğlu, "Tüketici Haklarını Koruma Masası kurduk. Burada vatandaşlarımızın şikayetleri üzerine de ayrıca denetimler yapılacak" dedi. YERLİ ÜRETİM ETİKETİ
İl Ticaret Müdürü Bilal Yazıcı'nın da katıldığı ilk denetimlerde, ürünlerin alış ve satış fiyatları karşılaştırıldı. Yeni uygulamaya giren Yerli Üretim etiketinin de kullanılıp kullanılmadığının tespit edildiği denetimlerde, esnaflara gerekli uyarılar yapılırken, fahiş fiyat uyguladığı tespit edilenlerin Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Reklam Kurulu'na bildirileceği bildirildi.