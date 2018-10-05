Dr. Suat İ. Günsel, Erdoğan Eken ve heyetini kabul etti

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Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, TC Lefkoşa Büyükelçiliği, Din Hizmetleri Müşaviri Erdoğan Eken ve heyetini rektörlük binasında kabul etti. Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel, TC Lefkoşa Büyükelçiliği, Din Hizmetleri Müşaviri Erdoğan Eken ve heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi
Kampüsü'nde inşaatı devam eden Dr. Suat Günsel camii hakkında bilgiler verdiği kabulde, 30 dekarlık alan üzerinde toplam 10 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği Kıbrıs'ın en yüksek kapasiteli cami'si olacağının altını çizdi. Dr. Günsel, ana kubbesinin tamamlandığını, ana kubbenin 33 kubbe ile çevrili ve 36.8 metre yükseklikte 3'er şerefeli 4 minâre ile 2'şer şerefeli 2 minâre olarak 6 minarenin de sona erdirilme aşamasında olduğunu söyledi.