Engelli Berna’ya damatsız düğün

BUGÜN NELER OLDU

yaşayan Yusuf ve Yurdagül Geliş çifti, doğuştan engelli kızlarının en büyük hayalini gerçeğe dönüştürdü. Yıllardır gelinlik giyip, düğün yapmak isteyen Berna, sonunda hayaline kavuştu. Geliş çifti öncelikle düğün salonu tutarak, davetiye bastırdı. Bütün tanıdıklara damatsız düğünün davetiyesine dağıtan Geliş çifti, normal bir düğünde yapılması gerekenleri de bir bir yaptı. Gören herkes önce şaşırdı sonra üzüldü daha sonra ise mutlu oldu. Çok sayıda davetlinin katılımıyla düğün gerçekleşirken, gelinlik giyen Berna ise gönlünce eğlendi. Baba Yusuf Geliş, kızının kendi gözünde engelli olmadığını vurguladı. Kızının kendi istek ve duygularının olduğunun altını çizen Geliş, "Berna tam bir düğün istiyordu. Bizde bunu gerçekleştirdik" dedi. Anne Yurdanur Geliş ise Berna'nın doğuştan engelli dünyaya geldiğini söyledi. Kızlarının şu anda 24 yaşında olduğunu belirten Geliş "Doğduğu günden beri Berna ile uğraşıyoruz. Tek bir hayali vardı oda gelinlik giymekti, onu da biz gerçekleştirdik. Çokta güzel oldu. Bir düğünden daha fazlası oldu. Normal bir gelin damat heyecanı varmış gibi her şeyimizi aldık, yaptık" dedi.