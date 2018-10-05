HKÜ’den bilim ve sanat şenliği Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin düzenlediği 4007 Bilim ve Sanat Şenliği yarın başlıyor. Öğrenciler şenlikte rehber hocalar eşliğinde bilim üretecek ve sanat ile tanışma fırsatı bulacak

Giriş Tarihi: 5.10.2018