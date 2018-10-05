Hokeyin sultanları

Dorukspor Kız Hokey Takımı'nın yaşları 12 ile 17 arasında değişen sporcuları başarılarıyla göz dolduruyor. Çoğu Şırnak, Batman ve Mardin gibi illerden göç eden ailelerin kız çocukları olan sporcular, hokey sayesinde hayata umutla bakıyor.
Maddi zorluklara, ön yargılara inat hokeye sımsıkı tutunan kızlar, bugüne kadar elde ettikleri 20 Türkiye şampiyonluğunu Avrupa başarısıyla taçlandırmak istiyor. AVRUPA'YI İSTİYOR SPORCULARDAN
17 yaşındaki Zeliha Kendir, 5 yıldır hokey oynadığını belirterek, ilk katıldığı turnuvada gol kraliçesi olduğunu söyledi. Okulda yapılan bir duyuru sayesinde hokeyle tanıştığını anlatan Kendir, daha önceleri bu sporla ilgili hiçbir şey bilmediğini aktardı.
Hokeyi oynadıkça bu spora bağlanmaya başladığına dikkati çeken Zeliha Kendir, "Şu an Süper Lig'deyiz ve ligi üçüncü olarak bitirdik. Yeni sezonda birinci ya da ikinci olup Avrupa'da mücadele etmek istiyoruz"
dedi. MİLLİ FORMAYI GİYECEĞİM GÜLCAN
Paksoy ise hokey oynayan ağabeyi sayesinde bu spora başladığını ve 5 yıldır oynadığını anlattı. Ağabeyi ile beraber antrenmanlara gittiğini belirten 14 yaşındaki Paksoy, "O hokeye başlayınca ben de meraklandım. Ailem önce gitmeme izin vermedi ben bırakmak istemedim. Sporla ilgilenmeyi çok seviyordum"
diye konuştu. Paksoy, "Bundan sonraki hedefim beden eğitimi bölümü ve daha çok milli takıma gitmek. Avrupa'da Türkiye'yi temsil ettiğim için gururluyum"
diye konuştu. İNSANA YATIRIM YAPIYORUZ ANTRENÖR
Gökhan Gül de takımın 6 yıl önce Gazikent Mahallesi'nde spor kültürünün eksikliğini fark etmeleri üzerine kurulduğunu anlattı. Takımdaki sporcuların büyük çoğunluğunun Doğu kökenli ailelerin çocukları olduğunu dile getiren Gül, amaçlarının şampiyonluktan çok insan kazanmak olduğuna dikkati çekti. İnsana yatırım yapıldıkça başarının kendiliğinden geldiğini ifade eden Gül, "Şampiyonlukları, milli takımı amaç değil araç olarak görüyoruz" dedi.