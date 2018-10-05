Hokeyin sultanları

BUGÜN NELER OLDU

Dorukspor Kız Hokey Takımı'nın yaşları 12 ile 17 arasında değişen sporcuları başarılarıyla göz dolduruyor.Maddi zorluklara, ön yargılara inat hokeye sımsıkı tutunan kızlar, bugüne kadar elde ettikleri 20 Türkiye şampiyonluğunu Avrupa başarısıyla taçlandırmak istiyor.17 yaşındaki Zeliha Kendir, 5 yıldır hokey oynadığını belirterek, ilk katıldığı turnuvada gol kraliçesi olduğunu söyledi.Hokeyi oynadıkça bu spora bağlanmaya başladığına dikkati çeken Zeliha Kendir,dedi.Paksoy ise hokey oynayan ağabeyi sayesinde bu spora başladığını ve 5 yıldır oynadığını anlattı. Ağabeyi ile beraber antrenmanlara gittiğini belirten 14 yaşındaki Paksoy,diye konuştu. Paksoy,diye konuştu.Gökhan Gül de takımın 6 yıl önce Gazikent Mahallesi'nde spor kültürünün eksikliğini fark etmeleri üzerine kurulduğunu anlattı. Takımdaki sporcuların büyük çoğunluğunun Doğu kökenli ailelerin çocukları olduğunu dile getiren Gül, amaçlarının şampiyonluktan çok insan kazanmak olduğuna dikkati çekti. İnsana yatırım yapıldıkça başarının kendiliğinden geldiğini ifade eden Gül, "Şampiyonlukları, milli takımı amaç değil araç olarak görüyoruz" dedi.