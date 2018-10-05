İki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

ANTAKYA'DA
meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar Hatay
Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza Antakya-Reyhanlı Karayolunda meydana geldi. Antakya'dan Reyhanlı istikametine giden Mehmet Ali Şeflek yönetimindeki 31 AFU 13 plakalı motosiklet, Narlıca Mahallesi'nden karayoluna çıkan dondurma satıcısı İbrahim Uluocak yönetimindeki 31 K 41 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle karayoluna savrulan İbrahim Uluocak başından yaralanırken, Mehmet Ali Şeflek'te kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralılar kaza yerine gelen Ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.