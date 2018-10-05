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İki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2018
İki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
ANTAKYA'DA meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza Antakya-Reyhanlı Karayolunda meydana geldi. Antakya'dan Reyhanlı istikametine giden Mehmet Ali Şeflek yönetimindeki 31 AFU 13 plakalı motosiklet, Narlıca Mahallesi'nden karayoluna çıkan dondurma satıcısı İbrahim Uluocak yönetimindeki 31 K 41 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle karayoluna savrulan İbrahim Uluocak başından yaralanırken, Mehmet Ali Şeflek'te kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralılar kaza yerine gelen Ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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İki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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