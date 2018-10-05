İklim değişikliğine sanatlı duyarlılık

GAZİANTEP
Avrupa Bilgi Merkezi çalışanların iklim değişikliğine karşı yürütülen mücadelenin önemine dikkat çekip duyarlılık oluşturmak amacıyla sanatsal etkinlikler düzenledi. Gaziantep
Ticaret Odası bünyesinde 20 yılı aşkındır faaliyet gösteren ve Türkiye'de kurulmuş ilk AB Bilgi Merkezi olan Gaziantep AB Bilgi Merkezi de "İklim Eylem Haftası"nda birçok etkinliğe imza attı. Kamu, iş dünyası ve sivil toplumu harekete geçirmeyi amaçlayan etkinliklerden Büyükşehir Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. İlköğretim öğrencilerine yönelik etkinlik kapsamında "İklim Değişmeden Sen Değiş" temalı sanat atölyeleri düzenlendi. Çocuk Sanat Merkezi'ne gelen 185 ilköğretim öğrencisi ile birlikte; geri dönüştürülebilir materyallerin kazanımı sanatsal dokunuşlar yoluyla sağlanarak çevre bilinci oluşturulması amaçlandı. Yapılan tüm çalışmalar Çocuk Sanat Merkezi sergi bölümünde hafta sonuna kadar ziyaret edilebilecek. Merkez Burç Ormanı'nda da 225 kişinin katılımıyla çevre temizliği yaptı.