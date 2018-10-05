Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Kadına şiddeti sahneleyecekler

Kadına şiddeti sahneleyecekler

Devlet Tiyatrosunun 9 Ekim’de prömiyerini yapacağı “Kadın Sığınağı” adlı oyunda, kadınlara yönelik şiddete farklı insan hikayeleriyle dikkat çekiliyor

Giriş Tarihi: 5.10.2018
Kadına şiddeti sahneleyecekler
ADANA Devlet Tiyatrosu, 9 Ekim'de prömiyerini yapacağı "Kadın Sığınağı" adlı oyunla kadına yönelik şiddeti farklı hikayelerle tiyatro sahnesine taşıyacak. Devlet Tiyatrosunun, yeni sezonun ilk oyunu olarak hazırladığı, Tuncer Cücenoğlu'nun kaleme aldığı, Tomris Çetinel'in yönettiği oyunun provaları, Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

11 KADIN TİYATROCU
Oyunda rol alan 11 kadın tiyatrocu, hemcinslerinin yaşadığı darp, tecavüz, sömürü ve hatta cinayetle sonuçlanan olayları, dört duvar arasında sıkışmış sığınaktaki kadınların hikayeleriyle anlatıyor. Yönetmen Tomris Çetinel, eserin bir kadın sığınağında geçtiğini söyledi. Çetinel, "Kadına şiddet var. Dünyadaki tüm topluluklarda şiddete eğilim var" diye konuştu.

ŞİDDET KADININ OMZUNDAKİ BİR YÜK
Özlem Kaya, oyunda ilginç bir karakter olan "İzmirli Yeter"i canlandırdığını ifade ederek "Acı her yerde acı, kadının problemi dünyanın her yerinde aynı problem" dedi. Hülya Yıldız da 75-80 yaşlarında, her türlü şiddete maruz kalmasına rağmen hayata bağlı olan "Dudu Kadın" isimli karakteri oynadığını dile getirerek "Şiddet sadece erkekten gelmeyebilir" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadına şiddeti sahneleyecekler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN