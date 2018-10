Kadına şiddeti sahneleyecekler

BUGÜN NELER OLDU

Devlet Tiyatrosu, 9 Ekim'de prömiyerini yapacağı "Kadın Sığınağı" adlı oyunla kadına yönelik şiddeti farklı hikayelerle tiyatro sahnesine taşıyacak. Adana Devlet Tiyatrosunun, yeni sezonun ilk oyunu olarak hazırladığı, Tuncer Cücenoğlu'nun kaleme aldığı, Tomris Çetinel'in yönettiği oyunun provaları, Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.Oyunda rol alan 11 kadın tiyatrocu, hemcinslerinin yaşadığı darp, tecavüz, sömürü ve hatta cinayetle sonuçlanan olayları, dört duvar arasında sıkışmış sığınaktaki kadınların hikayeleriyle anlatıyor. Yönetmen Tomris Çetinel, eserin bir kadın sığınağında geçtiğini söyledi. Çetinel, "Kadına şiddet var. Dünyadaki tüm topluluklarda şiddete eğilim var" diye konuştu.Özlem Kaya, oyunda ilginç bir karakter olan "İzmirli Yeter"i canlandırdığını ifade ederek "Acı her yerde acı, kadının problemi dünyanın her yerinde aynı problem" dedi. Hülya Yıldız da 75-80 yaşlarında, her türlü şiddete maruz kalmasına rağmen hayata bağlı olan "Dudu Kadın" isimli karakteri oynadığını dile getirerek "Şiddet sadece erkekten gelmeyebilir" diye konuştu.