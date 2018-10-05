Kadınların el emeği, öğrencilere burs olacak

BUGÜN NELER OLDU

kadınların yaptığı örgü işlerinin satışından elde edilecek tutar ile üniversite öğrencilerine burs sağlanacak. Ürünler internet kanalı ile ülke geneli ve yurt dışına da pazarlanacak. Mezitli Belediyesi'nce Menderes Mahallesi Çarşamba Pazarı karşısında açılan Örgü Evi'nde bir araya gelen kadınlar hem sohbet edip kaynaşıyor, hem de eğlenceli dakikalar geçiriyor. El emeği ürünlerin satışından elde ettikleri gelirle aile ekonomisine de katkı sağlayan kadınların en büyük hedefi ise yine bu satışlardan sağlanacak gelirler ile üniversite öğrencilerine burs vermek. Tüketicinin konfeksiyon ürünleri yerine el işi örgülerin tercih etmesini isteyen kadınlar el emeği örgülerini internet üzerinden pazarlamaya hazırlanıyor.