Melih ABİ: Stokçular sıkı denetlenmeli zam yapanlar mercek altına alınmalı

Yusuf Coşkun Balıkçılar Pazarı civarında bir esnaf.

Son zamlar onu da bunaltmış.

"Biz direniyoruz, ama stokçular ve zamcılar durmuyor" dedi.

Evinin elektrik ücreti 330, işyerinin ki ise 250 lira gelmiş."Nasıl ödeyeceğim kara kara düşünüyorum" diye geçiştiriyor.

Ekonomik savaşla mücadele ettiğimiz bu günlerde herkes taşın altına elini koymalı.

ASKİ gibi, Enerjisa gibi kurumlar da zamları geri çekmeli.

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Tarsus'ta tarihi binaların duvarları boya ile tahrip ediliyor



KIZILMURAT mahallesinde tarihi binalara yazılar yazılıyor.

Duvarlar tahrip edilip kirletiliyor.

Beyinsizler.

Evinin ya da odanın duvarına yazsana yazını.

Ne istiyorsun binalardan… Bunu yapanlar Tarsus gibi tarihi kentli değil.

Mutlaka bir yerlerden gelmişlerdir.

Tarsuslu vandallık yapmaz çünkü.

St Paul (Senpol) kuyusunun bulunduğu alanda ve Tarihi Evler Sokağında birçok binanın duvarları yazılmış.

Kimisi sevgilisinin adını, kimisi de "Baba" kelimesini, hatta başka sözlerde yazarak tarihi mekanları kirletti.

Bu binaların manyaklardan çektiği nedir?

Bulunmalı ve gereken ceza verilmeli.