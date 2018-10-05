Oğluna ikinci hayatı verdi

KAHRAMANMARAŞ'TA
, doğduğu günden bu yana böbrek yetmezliği yaşayan 17 yaşındaki çocuk babasının verdiği böbrekle sağlığına kavuştu. Kentte yaşayan Kıraç ailesinin oğulları Melih Kaan Kıraç'ın böbrekleri, doğuştan polikistik böbrek (PKBH) hastalığına bağlı olarak işlevlerini yerine getiremez hale geldi. Doktorlardan 17 yaşındaki oğullarının böbrek nakli olması gerektiğini öğrenen aile, böbreklerini bağışlamaya karar verdi. Testlerde dokuları uyumlu çıkan baba Tevfik Kıraç'tan alınan böbrek, Kahramanmaraş
Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Organ Nakil Merkezi Başkanı Prof. Dr. İlhami Taner Kale ve Prof. Dr. Fatih Yüzbaşıoğlu tarafından gerçekleştirilen ameliyatla Melih Kaan'a nakledildi. HER ŞEY EVLADIM İÇİN
Ameliyatın ardından taburcu edilen Melih Kaan, babasıyla evlerine döndü. Tevfik Kıraç, oğlunun sağlığına kavuşacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kendisinin de çeşitli sağlık sorunları bulunduğunu ancak oğlunun her gün acı çekmesine dayanamadığını ve baba olmanın gereğini yerine getirdiğini ifade eden Kıraç, "İnsan evladı için her şeyini verir. Ben de böbreğimi verdim" dedi. ÇOK BAŞARILI GEÇTİ
Lise 3. sınıf öğrencisi Melih Kaan Kıraç ise, artık hayatını yeniden yaşamaya başladığını söyledi. Babasının kendisine yeni bir yaşamın kapılarını açtığını anlatan Kıraç, "Yaşamak istiyordum. Babam bana böbreğini verdi ve beni bir kere daha dünyaya getirdi. Çok mutluyum. Allah ondan razı olsun." dedi. Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Yüzbaşıoğlu ise ameliyatın son derece başarılı geçtiğini, Melih Kaan'ın yeniden yaşama tutunduğunu vurguladı.