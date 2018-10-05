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Tüm polis ekipleri trafik cezası yazabilecek

BEKİR COŞKUN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2018
Tüm polis ekipleri trafik cezası yazabilecek
İÇIŞLERI Bakanlığı'nın Eylül, Ekim ve Kasım aylarını kapsayan 100 günlük eylem planı içerisinde yer alan çalışma kapsamında, 'de 6 bin polise eğitim verildikten sonra 'Trafik Kural İhlali Tespit Tutanağı' dağıtıldı. Artık resmi ve sivil tüm polis ekipleri, özellikle trafik kazasına ve can kayıplarının artmasına neden olan seyir halinde cep telefonu ile görüşen, trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştiren, makas atan ve emniyet kemeri kullanmayan araç sürücülere trafik cezası yazabilecek. Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ekiplerin düzenlediği tutanaklar, kontrol edildikten sonra Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı ile birlikte araç sahiplerinin adreslerine gönderilecek. Mersin'de 1 Ekim'de başlayan uygulamada, yaklaşık 800 sürücüye cezai işlem uygulandığı bildirildi.
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Tüm polis ekipleri trafik cezası yazabilecek
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