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Vali Erdal Ata OSB’yi inceledi

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2018
Vali Erdal Ata OSB’yi inceledi
DOĞAKA toplantısı için gittiği 'de otomotiv sektöründe filtre üreticisi olan Ferra Filtre Fabrikası'nı da inceleyen Vali Ata, fabrikanın genel koordinatörü de olan İskenderun Ortodoks Cemaati Vakfı Başkanı Can Teymur'dan, tesisle ilgili bilgi aldı. Ata, daha sonra İskenderun 2. Organize Sanayi Bölgesine geçerek burada incelemelerde bulundu. OSB Yönetiminden devam eden yapım çalışmaları hakkında bilgiler alan Vali Ata, Hatay'ın sanayi sektöründe yapılan yatırımlar ile birlikte artan ihracat rakamları sayesinde sektörde söz sahibi iller arasında yerini aldığını da ifade etti.
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Vali Erdal Ata OSB’yi inceledi
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