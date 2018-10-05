Vali Erdal Ata OSB’yi inceledi

DOĞAKA
toplantısı için gittiği Osmaniye
'de otomotiv sektöründe filtre üreticisi olan Ferra Filtre Fabrikası'nı da inceleyen Vali Ata, fabrikanın genel koordinatörü de olan İskenderun Ortodoks Cemaati Vakfı Başkanı Can Teymur'dan, tesisle ilgili bilgi aldı. Ata, daha sonra İskenderun 2. Organize Sanayi Bölgesine geçerek burada incelemelerde bulundu. OSB Yönetiminden devam eden yapım çalışmaları hakkında bilgiler alan Vali Ata, Hatay'ın sanayi sektöründe yapılan yatırımlar ile birlikte artan ihracat rakamları sayesinde sektörde söz sahibi iller arasında yerini aldığını da ifade etti.