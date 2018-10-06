14 kişilik fuhuş çetesi çökertildi

HATAY'DA
yurt dışından iş vaadiyle getirdikleri kadınları zorla fuhuş yaptırdıkları belirlenen 14 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hatay
Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi Ahlak Büro amirliği ekipleri 3 aylık fiziki ve teknik takipten sonra yurt dışından iş vaadiyle getirdikleri bayanlara zorla fuhuş yaptırdıkları belirlenen şahısları yakalamak için operasyon düzenlendi. Antakya'da 13 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 1'i Fas uyruklu 3 bayan ile birlikte toplam 14 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Hatayl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan zorla fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 1'i Suriye
uyruklu, 10'uda Fas uyruklu olan 11 bayanda fuhuş çetesinin elinden kurtarılarak ülkelerine geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.