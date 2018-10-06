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Ligi başladı

lı amatörler sahaya çıktı. un adı Amatör Ligi olarak belirlendi

Giriş Tarihi: 6.10.2018
Ali Gülleri Ligi başladı

amatör liglerin açılış töreni 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Bilal Özkan, valilik olarak amatör spora desteklerinin devam edeceğini belirterek, "Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonaları düzenlemek ve orada başarılı olmak için amatör sporcu sayımızı arttırmamız gerekiyor. Valimiz Mahmut Demirtaş'ın direktifleri do��rultusunda her zaman sporun yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak ise un hayırlı olmasını dileyerek " Göreve geldiğimizde 90 bin olan lisanslı sporcu sayısını ikiye katladık. Kulüplerimizin sıkıntılarını biliyoruz. Sorunları ile yakından ilgileniyoruz. Amacımız milli takımlara yeni sporcular kazandırmaktadır" dedi.


PROJELER GERÇEKLEŞTİRDİK
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ahmet Bozan, "Yeni sezona amatörün abisi rahmetli 'nin adını verdik. Sporcu, antrenör ve hakemlerimiz için sağlık anlaşması yaptık. Geçen sezon ilimizde binlerce müsabaka gerçekleştirdik. ASKF olarak tüm kulüplere başarılar dilerim" diye konuştu. Törende amatör spora katkı verenlere plaket verildi. Yüksel Gençlikspor ile Çukurova Demirspor açılış maçı oynadı.

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Ali Gülleri Ligi başladı
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