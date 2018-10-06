Hayvanları koru geleceğine sahip çık

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Memduh Esendal, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı. Prof. Dr. Esendal "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla yayınladığı mesajında; Hayvanların korunmasının çevrenin korunmasına, çevrenin korunmasının dünyamızın korunmasına, dünyamızın korunmasının da insan sağlığının korunmasına neden olacağına dikkat çekti. Yaşadığımız dünyayı paylaştığımız, ekosistemin birer parçası olan ve varlıkları ile dünya dengesine direkt katkı koyan birçok hayvanın bulunduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Esendal, "Hayvanların korunması çevrenin korunmasına, çevrenin korunması dünyamızın korunmasına, dünyamızın korunması da insan sağlığının korunmasına neden olacaktır" dedi.