Kapkaççıyı ‘kral tacı’ ele verdi

ADANA'DA
, 2 günde içinde 5 ayrı kapkaç olayına karışan zanlıları 'Kral tacı' ele verdi. Sosyal medya
dan sahte kadın hesabı açan polis, "Dövmen çok güzelmiş yakından görmek istiyorum" diyerek tuzağa düşürdüğü iki kapkaççıyı yakaladı. Suçlamaları kabul etmeyen iki zanlı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar. İddiaya göre, motosikletli Muhammet
A. (21) ve Gökhan
B. (18) 27 Eylül'de Y.C.,'nin (15) elindeki cep telefonunu kapkaç yaparak aldı. Şüpheliler bu olayın ardından, üniversite öğrencisi Burcu A,'nın (19) çantasını almak istedi. Direnen genç kızı yerde sürükleyen şüpheliler, çantayı alamayınca olay yerinden kaçtı. Gece saatlerinde Aytül H.'nin (28) yanına yaklaşan zanlılar, bu kez 'Öz Çekim' yapan genç kızın elindeki cep telefonunu alıp kaçtı. Zanlıları yakalamak için kent genelinde çalışma başlatan ekipler, olayların meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ertesi gün, kapkaçlara devam eden Muhammet A. ve Gökhan B., bu kez yine A.B.A. (15) ile DBC'nin (13) cep telefonlarını çaldı. Mağdurlarının ifadelerine başvuran ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından olayları motosikletli 2 kişinin yaptığını saptadı. Ayrıca A.B.A. ekiplere, şüphelilerin birinin boynunda 'Kral Tacı' dövmesi olduğunu söyledi. Bu detayı öğrenen polis, boynunda dövme olan 400 sabıkalıyı tek tek inceledi. 130'a yakın güvenlik kamerası kayıtları ve fotoğraflardan eşleşme yapan ekip, kapkaçı boynunda 'Kral Tacı' olan Gökhan B.'nin yaptığını ortaya çıkardı. Gökhan B.'nin sosyal medya hesabını belirleyen polisler, sahte bir kadın hesabı açarak, ' Dövmeni çok beğendim. Bende bu dövmeden
yaptırmak istiyorum, dövmeni yakından görebilir miyim? dedi. Bu mesajı gören şüpheli, kadın sandığı polislere randevu verdi. İki şüpheli randevu adresine gittiklerinde polisler tarafından yakalandı. İki zanlı tutuklandı.