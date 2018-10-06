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Giriş Tarihi: 6.10.2018
Mersin’de Caretta Bisiklet Festivali başladı
Bisikletli Gezginler Derneği işbirliğinde bu yıl 5'incisi düzenlenen başladı. 16 kentten gelen sporcuların da yer aldığı toplam 175 bisikletçi, 3 günde 140 kilometre yol kat ederek carettalar ve bisikletliler konusunda farkındalık yaratmaya çalışacak. Milyonlarca yıldır yumurtalarını bırakmak için sahillerini tercih eden ve nesilleri tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağaları ve trafikteki bisikletlilere dikkat çekmek amacı ile organize edilen etkinliğe katılan bisikletçiler Cumhuriyet Alanı'nda bir araya geldi. Belediye olarak spora ve sporcuya önemli katkılar sunduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkan Burhanettin Kocamaz, verilen desteğin devam edeceğini söyledi.
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Mersin’de Caretta Bisiklet Festivali başladı
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